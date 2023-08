Vestea “mortii subite” a lui Lil Tay, o tanara rapper si influencer in varsta de doar 14 ani, i-a socat pe multi dintre cei care-i urmareau activitatea in mediul online. Adolescenta, pe numele sau real Tay Tian, a spulberat zvonurile macabre dupa ce o asa-zisa declaratie din partea familiei sale anunta ca aceasta ar fi decedat, impreuna cu fratele ei de 21 de ani, Jason Tian. “Sunt in viata!”, spune joi seara adolescenta, care da vina pe hackeri care au postat in numele ei pe contul de Instagram.