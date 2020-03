Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație! Anunțul momentului.Vezi cat SUPRAVIEȚUIEȘTE, de fapt, CORONAVIRUSUL pe SUPRAFEȚE COVID-19 este prezent și dupa 17 zile pe nava Diamond Princess! Medicii spun ca in urma unor teste, virusul a fost descoperit pe vasul de croaziera, deși debarcarea pasagerilor a avut loc in urma…

- Rasturnare de situație! Anunțul momentulu.Vezi cat SUPRAVIEȚUIEȘTE, de fapt, CORONAVIRUSUL pe SUPRAFEȚE COVID-19 este prezent și dupa 17 zile pe nava Diamond Princess! Medicii spun ca in urma unor teste, virusul a fost descoperit pe vasul de croaziera, deși debarcarea pasagerilor a avut loc in urma…

- Situație de invidiat in China, unde autoritațile raporteaza doar un singur caz de contaminare locala cu COVID 19 și alte 12 cazuri de ''import'', informeaza AFP.Noul caz de contaminare locala a fost inregistrat, ca si in ziua precedenta, in orasul Wuhan (centru), considerat locul de aparitie…

- Spitalul din orasul chinez Wuhan a confirmat, in cursul noptii de joi spre vineri, decesul medicului Li Wenliang, precizand ca nu a putut fi resuscitat, dupa o serie de informatii contradictorii despre starea de sanatate a acestuia, informeaza CNN.Citește și: Traian Basescu da PSD-ului soluția…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca un prim caz de infectie a fost confirmat la unul dintre cei cinci germani care se aflau sub observatie in insula La Gomera, informeaza El Mundo. Centrul National de Microbiologie din Spania a precizat ca pacientul se afla sub observatie. „Pacientul se afla…

- Japonia a confirmat marți doua noi cazuri de infectare cu virusul din China, inclusiv cazul unui om care nu a calatorit in Wuhan, scrie South China Morning Post.Primul caz al unui om care a contractat coronavirusul deși nu a fost in China a fost inregistrat in Japonia. Este vorba despre un șofer de…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.Aceasta femeie…