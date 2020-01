Stiri pe aceeasi tema

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obirșanu, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca Giorgiana Hosu, procurorul-șef interimar al DIICOT, trebuie sa obțina in cazul Caracal avizul procurorului general, care, potrivit procedurii, este șeful ierarhic superior.Carmen Obirșanu a declarat…

- Lovitura dura pentru familia Alexandrei Macesanu, de Craciun! Dupa ce au fost chemati la DIICOT pentru a ridica certificatul de deces al fiicei lor, au refuzat, iar acum vine bomba! Politia Romana a decis ca fata sa fie scoasa de pe lista copiilor disparuti. Nici Luiza Melencu nu mai apare acolo!

- Probele gasite in casa lui Dinca ar putea fi reexpertizate in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei cere procurorilor sa fie testata din nou cenușa ingropata langa casa lui Gheorghe Dinca. Avocata Carmen Obarșanu a facut o cerere in legatura cu cenușa gasita in curtea lui Gheorghe Dinca. „Momentan,…

- Avocatul familieie Melencu suține ca Dinca este un pion in rețeaua de carne vie in care ar fi implicați și oameni ai legii. Aceasta a facut o cerere prin care vrea audieri suplimentare in cazul lui Dinca, mai mult și mama Luizei este nemulțumita de felul in care este instrumentat dosarul.

- Rasturnare de situatie in cazul Caracal. Procurorii DIICOT au retinut un barbat de 46 de ani, pe care-l suspecteaza de complicitate in dosarul disparitiei Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu.

- Ies la iveala noi detalii socante in cazul Caracal. Avocatul Tonel Pop a dezvaluit ca exista o singura declaratie a lui Gheorghe Dinca pe care ar crede-o si care, de fapt, are logica. O declaratie ce nu a aparut pana acum in spatiul public! Vorbim de asemenea si de o noua ipoteza lansata de avocatul…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, se apara, dupa ce i-a fost facuta o plangere penala, cu o serie de imagini tulburatoare. El a negat ca ar avea vreun razboi cu familia Luizei Melencu.

- Procurorul care care a stat la poarta lui Gheorghe Dinca dupa apelul disperat al Alexandrei Macesanu la 112, din luna iulie, ajunge din nou in fața procurorurilor de la Secția Speciala de Investigare a...