Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Atanasoaie, tanara de 18 ani acuzata ca și-a ucis cea mai buna prietena și a ascuns cadavrul intr-o valiza, se confrunta cu o situație noua, dupa ce procurorii au solictat prelungirea perioadei de arest preventiv. Ea va fi adusa in fața magistraților din Constanța pentru a discuta aceasta solicitare…

- Loredana Atanasoaie va merge maine la o expertiza psihiatrica, iar medicii vor afla daca a avut discernamant in momentul in care și-a ucis prietena sau nu. Tanara in varsta de 18 ani va povesti tot ce s-a intamplat intre ea și Alina Elena.

- O petiție prin care se cere “condamnarea la moarte” a Loredanei, fata de 18 ani, care a ucis-o pe Alina (foto stanga) in hotelul din Mangalia, a fost inițiata pe internet. Inițiatorul spune ca “trebuie sa-i facem dreptate acestei tinere”. Am hotarat sa fac aceasta petiție datorita faptului ca in Romania…

- Criminala de la Saturn a vorbit cu psihologii și detalii terifiante ies la suprafața. Ce s-a intamplat, de fapt, in seara in care Alina și-a dat ultima suflare? Cele doua tinere s-au certat in camera de hotel, iar de aici pana la crima a fost un singur pas. I-ar fi pus mana la gura, dupa […] The post…

- Informații șocante! Criminala din Mangalia provine dintr-o familie abuziva! Tanara a salvat-o pe mama ei cand tata voia sa o injunghie. Cu fiecare detaliu care iese la iveala, povestea acestei tragedii capata o nuanța și mai intunecata, dezvaluind o latura tulburatoare a vieții Loredanei. Ce parere…

- Apar noi detalii vis-a-vis de crima care a șocat intreaga țara. Loredana Atanasoaie, fata de 18 ani din Vaslui care și-a ucis prietena, se afla acum in spatele gratiilor. Criminala arunca vina pe angajatori și susține ca nu s-ar fi ajuns aici daca fi fost ascultate de superiori cand au cerut sa nu mai…

- Dupa ce le-a povestit anchetatorilor, pas cu pas, cum și-a ucis cea mai buna prietena, pe Alina, Loredana Atanasoaie a vorbit și despre motivul pentru care a recunoscut ca ea a fost cea care a ucis-o pe tanara al carui trup neinsuflețit a fost gasit, sub o banca, intr-un parc din Mangalia.

- Rasturnare de situație in cazul crimei din Mangalia! Au aparut noi detalii legate intamplarea din Constanța care a avut loc la data de 6 august 2023. Ei bine, Loredana Atanasoai, principala suspecta in acest caz, care si-a recunoscut deja faptele si a fost arestata preventiv, s-ar fi putut afla sub…