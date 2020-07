Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca premierul Ludovic Orban trebuia sa fie aparatorul sanatatii romanilor pe timpul pandemiei, dar a fost interesat ‘doar de bani’ si a reprezentat doar interesele ‘marelui stomac liberal’ pe care l-a ”hranit cu sute de milioane…

- Rasturnare de situație in cazul imaginii in care premierul Ludovic Orban apare fumand alaturi de alți miniștri. Deși inițial s-a spus ca cel care ar fi facut fotografia ar fi fost Ionel Danca, șeful Cancelariei, autorul pozei este de fapt altcineva.

- Dcian Ciolos, presedintele PLUS, acuza PSD de ipocrizie in scandalul generat de pozele cu Ludovic Orban fumand in cladirea guvernului. Ciolos sustine ca Marcel Ciolacu trebuia sa fie la fel de vocal si cand premierii PSD fumau la Guvern."Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate…