Dupa numararea a 94% dintre voturile din tara, rezultatele arata ca PSD a obtinut cele mai mare scor, urmat de PNL si USR PLUS. La ora 07.20, dupa numararea a 94% din voturi , este foarte clar ca Partidul Social Democrat a reușit sa caștige peste jumatate din țara. Camera Deputatilor dupa numararea a 94% dintre voturile din tara PSD - 29,8% PNL- 25,11% USR PLUS - 14,5% UDMR - 6% AUR - 8,7% PMP - 4,6% Pro Romania - 4,1% PER - 1,1%. Senat dupa numararea a 94% dintre voturi PSD - 30, 2% PNL- 25,5% USR PLUS - 15% UDMR - 6,2% AUR - 8,8% PMP - 4,8% Pro Romania -4,2% PER -1,3% Inca de aseara, dupa numarararea…