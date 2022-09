Stiri pe aceeasi tema

- India, cel mai mare exportator mondial de orez, ia in considerare restrictionarea exporturilor de brizura de orez, au declarat vineri pentru Reuters oficiali locali, dupa ce suprafata cultivata cu orez s-a redus din cauza lipsei ploilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a redus mai mult decat se estima rata dobanzii la facilitatea de creditare, dupa ce saptamana trecuta a adoptat noi masuri de relaxare, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Beijing de a stimula economia, afectata de criza imobiliara si reaparitia cazurilor de COVID,…

- Economia germana a devenit mult mai dependenta de China in primul semestru din 2022, investitiile directe si deficitul sau comercial atingand noi valori record, in pofida presiunilor politice asupra Berlinului sa se distanteze de Beijing, conform unui studiu consultat de Reuters, noteaza Agerpres.…

- Un fugar chinez cautat de Beijing pentru ca ar fi condus operațiuni ilegale de jocuri de noroc online a fost prins in Thailanda și va fi extradat in curand in China, a declarat, luni, poliția pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Taiwanul respinge modelul "o tara, doua sisteme" propus de Beijing intr-o Carte Alba publicata in aceasta saptamana, a declarat joi Ministerul de Externe al insulei autoguvernate, citat de Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul de externe de la Beijing l-a convocat marti pe ambasadorul SUA pentru a-i reprosa acestuia vizita "socanta" in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a informat miercuri presa de stat chineza, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Xiao Yaqing, șeful de rang inalt al Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China (MIIT), este investigat pentru suspiciuni de incalcare a disciplinei și a legii, a anunțat joi presa de stat chineza, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coreea de Nord a sistat brusc importurile de echipamente din China de prevenire si mentinere sub control a COVID-19 in luna mai, au aratat datele de la Beijing, in contextul in care Phenianul a cumparat masti si ventilatoare de la vecinul sau in lunile precedente, relateaza Reuters, potrivit news.ro.…