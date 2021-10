Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul sud-american a fost dorit cu insistența de Dan Petrescu, însa nu va mai ajunge în Gruia din cauza impresarilor. Conform Fanatik.Ro, oamenii care negociaza transferul lui Ferreyra au cerut 400.000 de euro. Transferul lui Ferreyra era vital pentru atacul campioanei României…

- Ferreyra a marcat goluri la foc automat pentru Shaktar Donetsk dupa care a trecut pe la Benfica, Espanyol și Celta Vigo. Argentinianul nu s-a adaptat în Peninsula Iberica, iar acum negociaza o posibila mutare la CFR Cluj. Conform unor declarații facute de Bogdan Mara, Ferreyra (30 de…

- Tehnicianul Marius Șumudica, in varsta de 50 de ani, care s-a desparțit de CFR dupa numai trei luni, s-ar intoarce in liga turca, la Malatyaspor, aflata pe loc de retrogradare Dupa demiterea de la CFR Cluj, pe 28 august, numele lui Marius Șumudica a fost vehiculat la multe echipe, mai ales in Liga 1…

- Facundo Ferreyra a ajuns in Romania și are șanse mari sa semneze in orele urmatoare contractul cu CFR Cluj. Astfel, „feroviarii” sunt pe cale sa perfecteze una dintre cele mai spectaculoase mutari din ultimii ani in Liga 1. In mare criza in compartimentul ofensiv, CFR e aproape sa rezolve transferul…

- Manchester City a ieșit din cursa pentru transferul lui Cristiano Ronaldo (36 de ani). Rivala United este favorita in acest moment. Cristiano Ronaldo nu va mai continua la Juventus Torino, iar agentul Jorge Mendes ii cauta echipa chiar in aceste ore. Starul portughez avea un acord cu Manchester City,…

- Clubul turc de fotbal Galatasaray Istanbul a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, demararea negocierilor cu FCSB pentru transferul mijlocasului Olimpiu Morutan la gruparea de pe malul Bosforului. Clubul nu face alte precizari in comunicatul sau. "Au inceput negocierile pentru transferul…

- Marius Șumudica, antrenorul lui CFR Cluj, a susținut azi o conferința de presa și a vorbit despre scandalul cu Alex Chipciu. GSP.ro a anunțat azi in exclusivitate impacarea dintre tehnician și mijlocaș.

- Scandalul Chipciu-Șumudica ar putea fi incheiat fara urmari serioase. Conducerea lui CFR Cluj așteapta o decizie finala a antrenorului și nu este exclus ca Alex sa continue in Gruia. Șumudica a anunțat cu o zi inaintea meciului cu Young Boys ca l-a scos din lot pe Chipciu, „nu am nevoie de astfel de…