- Apar noi detalii despre cazul care a uluit o țara intreaga. Astazi urma sa aiba loc confruntarea majora intre Gheorghe Dinca și complicele sau, Ștefan Risipiceanu, barbatul despre care procurorii DIICOT au aflat ca a batjocorit-o pe Luiza cot la cot cu cel numit "monstrul din Caracal".

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.

- Gheorghe Dinca a recunoscut oficial ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra. Detaliile oribile marturisite de criminal dupa cinci luni de minciuni. Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au…

- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, insa pe zi ce trece continua sa apara alte detalii. Acum, insa, s-a aflat ca polițistul care a anunțat ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu au fost ucise de catre Gheorghe Dinca este chiar ultimul om cu care adolescenta a vorbit inainte de a fi ucisa.

- Psihiatrii de la Institutul de Medicina Legala si specialistii FBI incearca sa intre in mintea lui Gheroghe Dinca! Cei mai buni profileri din lume au stat doua zile la Jilava, au discutat cu barbatul care sustine ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza si au analizat zeci de ore de inregistrari de la perchezitii.

- In urma cu cateva momente, socrul baiatului lui Gheorghe Dinca a declarat pentru presa centrala ca fetele, Luiza si Alexandra, traiesc. Acesta a spus ca cele doua adolescente sunt in Italia pentru a practica prostitutia. "Dani, ginerele meu, a dus fetele in Italia", a declarat barbatul. ...

- Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost adus, luni dimineata, la locuinta sa, pentru reconstituirea faptelor. Anchetatorii vor reface, traseul parcurs de Dinca dupa ce a luat-o la ocazie pe Alexandra, iar marti, traseul parcurs cu Luiza. Gheorghe Dinca a fost aparat cu mascatii…