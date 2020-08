Răsturnare de situație! Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Emi Pian. Nimeni nu se aștepta la așa ceva Tot mai multe detalii șocante ies la iveala in cazul asasinarii liderului interlop Emi Pian. Cu cat ancheta inainteaza, cu atat datele problemei devin mai complicate. Ce ar fi descoperit legiștii in sangele șefului clanului Duduianu, aflați in continuare. Ce au descoperit medicii legiști in sangele lui Emi Pian Polițiștii suspectau ca in noaptea de […] The post Rasturnare de situație! Ce au descoperit anchetatorii in sangele lui Emi Pian. Nimeni nu se aștepta la așa ceva appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii clanului Duduianu, reținuți ieri pentru tentativa de omor, au fost arestați pentru 30 de zile. Judecatorii Tribunalului București ii considera periculoși pentru ca s-au dus sa il omoare pe tanarul care l-a injunghiat pe Emi Pian. La perchezițiile de ieri, polițiștii au avut parte de o situație…

- Rasturnare de situație in cazul uciderii lui Emi Pian. In urma perchezițiilor la casa clanului Duduianu, fratele interlopului, Ciprian Pian, a fost ridicat de mascați și dus de urgența la audieri. Ce a declarat avocatul familiei.

- Veste nesperata pentru cel care l-a injunghiat pe Emi Pian, liderul clanului Duduianu, in timpul unei partide de barbut. Raportul medicilor legiști arata o cu totul alta cauza a morții temutului interlop.

- Lovitura de teatru in cazul care a pus Bucureștiul in alerta! Dupa ce Florin Mototolea, zis Emi Pian, unul dintre capii clanului Duduianu, a fost ucis in Sectorul 6 al Capitalei, s-a aflat ca faptuitorul este membru al clanului Rinu, care activeaza in zona podului Colentina.Inițial s-a spus ca Ciprian…

- Margherita de la Clejani a aflat de la politie, prin intermediul unui raport detaliat, ce droguri a consumat inainte de a provoca un accident de circulatie, la finalul lunii mai a acestui an. Datele prezentate de anchetatori sunt șocante!

- Rasturnare de situație in cazul morții afro-americanului George Floyd. Autopsia a scos la iveala mai multe lucruri la care autoritațile nu se așteptau. Ce au descoperit specialiștii? Antena 3 a prezentat raportul medico-legal a lui George Floyd, potrivit caruia, pe langa faptul ca avea coronavirus,…

- Mașina avocatului era parcata pe o straduța pietonala din apropierea Palatului Dicasterial, iar focul care a cuprins zona de langa portiera din partea stanga fața, fiind observat de un barbat care golea gunoiul din coșurile din zona. Alarmați, jandarmii care asigura paza parchetelor și instanțelor…

- Ara Zobayan, in varsta de 50 ani, era pilotul aparatului care il transporta pe Bryant la un turneu de baschet, in momentul in care elicopterul s-a prabusit pe o colina din regiunea Los Angeles, toate cele noua persoane aflate la bord pierzandu-si viata.. „Testele toxicologice nu au detectat nicio prezenta…