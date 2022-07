Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almasan le cere scuze femeilor lezate de mesajul sau de sustinere a lui George Buhnici, pe care spune ca nu l-a cantarit suficient de bine inainte de a-l face public. Dupa ce editorialul sau a atras un val de critici din partea urmaritorilor sai, vedeta TV afirma ca s-a pus intr-un final in pielea…

- Marina Almașan a postat zilele trecute un editorial pe blogul personal, imediat dupa afirmațiile controversate ale lui George Buhnici. Vedeta și-a indreptat și ea atenția catre femeile care merg la plaja avand kilograme in plus. La scurt timp, prezentatoarea TVR a fost dur criticata in mediul online…

- Marina Almașan a „sarit” in ajutorul lui George Buhnici, dupa ce jurnalistul a criticat femeile intr-un interviu acordat pentru Xtra Night Show. Ce a marturisit vedeta despre „scandalul” momentului.

- Marina Almasan ii ia apararea lui George Buhnici, cunoscutul vlogger care a generat un scandal online prin opinia sa despre celulita si vergeturi la plaja. Vedeta TVR a avut curajul sa isi exprime public opinia contrara celei majoritare, concluzionand ca Buhnici nu a comis nicio fapta grava, incat…

- Recenta epidemie de infecții și pandemia covid-19 reprezinta una dintre cele mai grave amenințari la adresa sanatații umane din mai bine de un secol. Noi studii sugereaza ca boala este mai grava la o anumita categorie de pacienți. Datele au fost publicate recent, dupa mai multe studii aprofundate. Barbații…

- Este veste neașteptata despre pensiile romanilor, dupa ce Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca acestea vor crește de la 1 ianuarie 2023 cel puțin cu valoarea inflației. Șeful PSD spune ca pe langa razboiul din Ucraina, scumpirile actuale sunt cauzate și de guvernarile anterioare. Rasturnare…

- Ar urma o rasturnare de situație in dosarul „Gala Bute”, acolo unde Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare.Avocatul Elenei Udrea anunța o adevarata lovitura de teatru in privința... Citește AICI ce RASTURNARE DE SITUAȚIE a anunțat avocatul Elenei…

- Vladimir Putin a avut mai multe apariții publice de la inceputul razboiului. Mulți specialiști au analizat imaginile cu liderul Rusiei și banuiesc ca acesta ar fi bolnav și ca ar avea Parkinson. Este bolnav Vladimir Putin? La sfarșitul saptamanii trecute, Kremlinul a postat o inregistrare video in care…