- Kylian Mbappe, capitanul selectionatei de fotbal a Frantei, a decis sa nu activeze optiunea de prelungire cu un an a contractului sau cu clubul Paris Saint-Germain, anunta cotidianul sportiv francez L'Equipe.

- Deși in urma cu cateva luni presa internaționala spunea ca Luka Modric se apropie de finele aventurii de 11 ani la Real Madrid, croatul in varsta de 37 de ani va mai juca un sezon la Real Madrid. Luka Modric a intrat in ultimele luni de contract cu Real Madrid, dar ințelegerea urmeaza sa fie prelungita,…

- Atacantul francez Karim Benzema, autorul unei triple pentru Real Madrid in partida cu Almeria (scor 4-2), disputata sambata, a devenit al patrulea cel mai bun marcator din istoria campionatului de fotbal al Spaniei, cu un total de 236 de goluri, informeaza AFP.

- Atacantul lui Real, Karim Benzema (35 de ani), a primit o lovitura și nu va juca maine, in meciul cu Girona. Antrenorul Ancelotti il va menaja in acest final de sezon și ii va dozifica efortul. Emoții la Real Madrid, dupa meciul de campionat cu Celta Vigo (2-0). Carlo Ancelotti a anunțat ca golgheterul…

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti a ținut sa-și felicite jucatorii dupa ce Real Madrid a invins Barcelona și s-a calificat in finala Copa del Rey. Ultimele cuvinte din discursul acestuia au declanșat fiesta in vestiar.Real Madrid a invins categoric miercuri seara, Barcelona, chiar pe terenul acesteia,…

- Atacantul francez Karim Benzema a primit nota zero (din zece) din partea cotidianului sportiv madrilen AS pentru prestatia sa in derby-ul de duminica seara, pierdut de Real Madrid in fata echipei de fotbal FC Barcelona (1-2), informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Daca notele atribuite…

- Didier Deschamps (54 de ani), selecționerul Franței, a expus versiunea sa asupra accidentarii lui Karim Benzema (35) și a absenței sale de la Campionatul Mondial din Qatar: „Exista un singur adevar și Karim il știe bine. El nu poate afirma altceva”. Dar capitanul lui Real Madrid l-a ironizat: „Sfantul…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a inceput deja castingul pentru atacantul de viitor menit a prelua ștafeta de la „Balonul de Aur” Karim Benzema. Mundo Deportivo a aflat care este cea mai noua ținta a gruparii blanco și cat ar costa transferului lui pe „Santiago Bernabeu”. Goncalo Ramos, cautat in vara…