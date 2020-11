Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul polițistului taiat la mana de un individ care ar fi refuzat sa poarte masca, la Lugoj. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in zona, iar barbatul este de fapt agresat de echipajul de poliție. Omul legii a fost ranit accidental in timp ce il brusca…

- Un barbat din Chișinau a fost batut in plina strada si deposedat de bicicleta de un tanar, in timp ce se deplasa pe strada Sarmizegetusa. Suspectul in varsta de 25 de ani a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a mun. Chișinau. Anterior, a fost judecat…

- Ziarul Unirea Tanar din Alba injunghiat in plina strada. Unul din agresori a fost reținut, doi sunt CAUTAȚI de poliție Un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Doștat, a fost reținut de catre polițistii din Sebeș, in urma unui incident in care acesta impreuna cu alți prieteni ar fi fost implicat…

- O bataie in strada a avut loc, in urma cu puțin timp, in București. Mai multe echipaje de poliție au intervenit, fiind mai mulți raniți. Se pare ca unul dintre participanții la scandal se afla in stare grava, avand craniul despicat."Astazi, in jurul orei 21:00, Secția 19 Poliție a fost sesizata…

- Șase persoane au fost duse la Poliție pentru audieri, in urma unui scandal izbuncit miercuri seara pe un bulevard din orașul Focșani, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au fost sesizați miercuri seara, printr-un apel la 112, despre un scandal izbucnit intre mai multe persoane…

- SMS-urile in care era amenintata cu moartea primite de la Mohamed Mustafa nu au alarmat-o indeajuns de tare pe fosta iubita astfel incat sa mearga la Politie. Duminica trecuta, tanara a fost injunghiata in fata blocului unde locuia. Legea ii permitea sa obtina urgent un orin de protectie provizoriu…

- Dosarul atacului mafiot in timpul caruia interlopul Bebino a fost macelarit, in plina strada, incepe cu stangul: judecatorul caruia i-a fost repartizat cazul a reușit sa se descotoroseasca de el, dupa o incercare eșuata.

- Preotul care si-a tarat sotia de par pe strada nu ar fi la prima abatere. Surse din ancheta povestesc ca femeia duce o viata de cosmar. Izolata de familie si de prieteni de cinci ani, nu ar fi prima data cand preotul ridica mana la ea.