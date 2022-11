Răsturnare de situație. Americanii spun că rachetele nu erau rusești, ci ucrainene Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati sa discute public pe acest subiect, precizeaza AP. Conform AP, aceasta evaluare si comentariile lui Biden la summitul Grupului celor 20 din Indonezia contrazic informatiile de marti ale unui inalt oficial de informatii american care a declarat AP ca rachetele rusesti au intrat in Polonia. Doua persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

