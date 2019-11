Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, se apara, dupa ce i-a fost facuta o plangere penala, cu o serie de imagini tulburatoare. El a negat ca ar avea vreun razboi cu familia Luizei Melencu.

- Curtea de Apel Chișinau a decis luni, 28 octombrie, schimbarea masurii preventive in cazul directorului Centrului Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (CNAMUP), Boris Golovin, care a fost plasat, la 17 octombrie, in arest la domiciliu.

- 'Marti, 22 octombrie, in jurul orelor 22,30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Pucheni au fost sesizati despre faptul ca numita Chirila Ioana Gabriela, in varsta de 17 ani, din comuna Gherghita, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Se pare ca aceasta ar fi plecat in aceeasi…

- Valentina, o copila de 15 ani din Zapodeni, Vaslui, a disparut in urma cu noua zile, dupa ce a postat pe retelele de socializare un mesaj cutremurator. Familia ei a reclamat disparitia la politie abia miercuri, 16 octombrie.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, adolescenta are aproximativ 1,60 metri, o greutate aproximativa de 55 de kilograme, parul lung, negru, cu suvite blonde si roscate si ochi caprui, iar la data disparitiei, era imbracata cu o geaca…

- Avocata Laura Vicol, buna prietena cu designerul, a anuntat ca dosarul est gata și foarte curand va fi inchis, scrie stirilekanald.ro. Laura Vicol nu a dat mai multe detalii despre conținutul acestuia, spunand ca il va face public atunci cand va avea voie. A "scapat" insa o informație importanta…

- Ofiterul de serviciu de la Politia Municipiului Ramnicu Sarat a fost sesizat, miercuri, la ora 9.00, de catre o mama cu privire la faptul ca fiica sa, de 15 ani, a plecat de la domiciliu in dupa-amiaza zilei de 21 septembrie si nu a mai revenit.

- Iulia Rus lucra la Sala de jocuri SEVEN dintr-un cartier al Turzii. Ieri dimineața aceasta a fost descoperita de catre superiorii sai cu o lipsa de peste 7.000 de lei, fiind intocmit un dosar penal... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!