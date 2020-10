Rastelele pentru biciclete vor deveni obligatorii pentru toate clădirile publice Parlamentul a adoptat o lege prin care toate cladirile de utilitate publica sunt obligate sa aiba locuri speciale pentru biciclete. Anda, o studenta la Medicina, spune ca prefera sa foloseasca bicicleta, atunci cand vremea este frumoasa. Ea renunta la bicicleta doar cand are de mers undeva unde nu gaseste rastel. „Sunt incantata sa observ ca […] Articolul Rastelele pentru biciclete vor deveni obligatorii pentru toate cladirile publice a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

