Tatal a doi copii are nevoie de ajutor

Bereczki Andrei, este un tanar in varsta de 31 de ani din Zalau, tatal a doi copii care are nevoie de ajutorul nostru. In urma unui nefericit eveniment petrecut anul trecut, barbatul are nevoie de suma de 35.000 lei pentru reconstructia craniana, operatie care ar trebui sa se efectueze in cel mult 2 luni.Sotia acestuia, face… [citeste mai departe]