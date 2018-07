Stiri pe aceeasi tema

- Zece intrebari "esentiale", puse inaintea imbarcarii intr-o relatie serioasa, pot contribui la succesul cuplurilor, sugereaza un studiu realizat recent in Marea Britanie, citat vineri de Press Association.

- Zece intrebari "esentiale", puse inaintea imbarcarii intr-o relatie serioasa, pot contribui la succesul cuplurilor, sugereaza un studiu realizat recent in Marea Britanie, citat vineri de Press Association. Relatiile de cursa lunga rezista atunci cand sunt cladite pe prietenie, respect, asteptari realiste,…

- Dupa sondajele efectuate s-a constatat faptul ca fotbalul este fara doar si poate unul dintre cele mai iubite si populare sporturi. Inceputurile sale sunt legate de anul 1863 in Marea Britanie, in perioada in care s-a infiintat si Asociatia de Fotbal. Pe langa faptul ca un meci de fotbal starneste…

- Un cor de voluntari care imita "cantecele" balenelor, coordonati de o artista islandeza, se afla in centrul unei expozitii organizate in Marea Britanie, "North Atlantic Drift: Pursuing Whales", ce exploreaza interactiunile dintre oameni si cetaceele din Atlanticul de Nord, informeaza Reuters. Cu ochii…

- Gabriel Vlase, propus de Klaus Iohannis pentru preluarea functiei de sef al SIE, a primit luni aviz pozitiv din partea Comisiei de control a SIE. "Au fost cateva intrebari procedurale, intrebari specifice care au un singur tip de raspuns. Domnul Vlase a raspuns corespunzator la aceste intrebari, dupa…

- BERBEC. An de corectare a greselilor din trecut. Poti analiza relatia in care de afli, dar trebuie sa-ti asumi responsabilitati mai ales daca nu-ti place ceea ce faci din punct de vedere profesional. Mizeaza pe intuitie si evita tensiunile intre 27 iunie si 28 august cand Marte e retrograd. Ai nevoie…

- Nimeni nu stie mai bine ca un Geaman cum sa identifice si sa se bucure de oportunitatile vietii iar acest sezon este o invitatie pentru toti sa fim curiosi, sa exploram lumea cu mintea de incepator si sa vedem ce functioneaza si ce nu prin incercari si corectii. Energia Gemenilor este a comunicarii…