Incepand de vineri, 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat in statele Uniunii Europene sunt recunoscute certificatele digitale Covid. Certificatul Covid sunt de acum recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale COVID. Certificatele digitale COVID-19 pentru calatoriile in UE pot fi descarcate din portalul https://certificat-covid.gov.ro/ . Daca o persoana a trecut prin boala și deține certificat digital mai are nevoie de test RT-PCR negativ pentru a calatori? Nu, nu are nevoie…