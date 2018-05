Stiri pe aceeasi tema

- Problemele tehnice reclamate la inceputul acestei saptamani de Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor si al PSD, la plata taxei de pod de la Fetesti prin SMS, prin intermediul retelei Vodafone Romania, au fost generate fie de sistemele Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), fie…

- Vodafone Romania a achitat contravaloarea peajelor care nu au putut fi validate prin SMS in data de 1 mai, din cauza unor probleme tehnice ale operatorului, in aceasta situatie fiind 92 de utilizatori, a anuntat joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In urma analizarii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a scris, marti seara pe Facebook, ca a fost anuntat de mai multe persoane ca nu pot plati taxa de pod la Fetesti prin SMS. ”Mi se pare inadmisibil ca intr-o zi cu trafic atat de intens pe autostrada sa existe probleme cu sistemul de plata”, susine Dragnea care vorbeste despre…

- Un atac cibernetic care a avut loc in aceasta dimineața. Hackerii au atacat site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), un site administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.Citește și: Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vorbesc despre remaniere:…

- Site-ul oficial al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR, www.cnadnr.ro) nu putea fi accesat luni dimineața, din cauza unui atac cibernetic. ”In urma unui atac cibernetic website-ul companiei, www.cnadnr.ro, a fost compromis. Fiind gazduit de Serviciul de Telecomunicații…

- Rezoluția Ministerului de Finanțe este ferma: ”Pentru proiectul de investiții publice autostrada Sibiu Pitești nu au fost indeplinite cerințele prevazute pentru criteriul 2.3 – Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației in vigoare”, se arata in raspunsul Ministerului de Finanțe in noiembrie.…