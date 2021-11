Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea a postat pe contul personal de Instagram un mesaj in care iși cere scuze public pentru declarațiile controversate pe care le-a facut zilele trecute, in care spunea ca anumite femei merita sa fie batute. „Doresc sa imi cer scuze in mod public pentru cele spuse in live-ul de... The post…

- George Burcea a starnit un val de reacții neplacute și totodata foarte multe controverse, asta dupa ce a facut un live pe rețelele de socializare in care instiga barbații la violența domestica, mai precis ii indemna sa-și bata iubitele sau soțiile. Dupa ce numeroase persoane importante au intervenit,…

- Tatal Andreei Balan a transmis un mesaj dur pentru George Burcea, dupa ce a auzit declarațiile scandaloase facute de fostul sau ginere. Sandel Balan este uimit de cuvintele spuse de actor. Intr-un LIVE facut pe rețelele de socializare, George Burcea a avut un derapaj neașteptat și a instigat la violența…

- Directorul editurii Hyperliteratura a luat o decizie drastica dupa ieșirea nervoasa pe care a avut-o George Burcea in mediul virtual. Acesta a explodat dupa ce a fost criticat pentru ca se implica in treburile casnice. Actorul a facut referire la violența domestica, așa ca multa lume a reacționat dupa…

- La cateva ore dupa ce activista Alina Dumitriu a facut public derapajul sau, actorul George Burcea și-a cerut scuze pentru instigarea la violența impotriva femeilor . Despre declarațiile facute pe Facebook și apoi șterse spune acum ca ii este rușine: „Nu au facut altceva decat sa contribuie la o gandire…

- George Burcea a starnit un val de reacții negative in mediul online, dupa ce ieri seara a facut un live in care a instigat la violența femeilor. Acum actorul regreta tot ce a spus și marturisește ca ii pare extrem de rau pentru tot ceea ce a afirmat la nervi.

- „Aceasta hotarare vine ca un gest firesc impotriva promovarii unor astfel de comportamente publice, paradoxal, vorbind despre o carte care trateaza exact violența domestica”, se arata pe site-ul editurii. Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piața a carții, „Scrisoare catre Ceaușescu”, scrisa…

- Ionuț Lupescu, fost jucator la Dinamo, a reacționat dupa informațiile potrivit carora s-ar fi retras din programul DDB. Fostul internațional a publicat un mesaj pe contul sau de Facebook in care spune ca nu se retrage din DDB, program in care e membru Elite, dar critica strategia pe care o care are…