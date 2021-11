Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, ora 10.12, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic de catre fiica ei. La fața locului, polițiștii au identificat victima, o femeie de 78 de ani și persoana banuita de comiterea faptei, o femeie de 56 de ani. In urma…

- Sediul AUR din Braila a fost noaptea trecuta ținta hoților. Cazul a fost prezentat de deputatul AUR Ciprian Ciubuc chiar in ziua in care Klaus Iohannis a chemat la consultari partidele parlamentare. Din informațiile transmise de Ciubuc, a fost forțata usa de la secretariatul sediulului AUR care gazduiește…

- Codul QR al lui Emmanuel Macron a fost publicat online pentru scurt timp intr-o scurgere de informatii. Persoanele care l-au publicat online au fost indentificate, dar in timpul in care a fost online, codul QR a fost salvat de multe persoane.Un tanar de 19 ani care dorea sa intre intr-un spital din…

- Un tribunal francez a cerut joi o amenda de 25.000 de euro impotriva actritei Brigitte Bardot pentru declaratiile acesteia privind locuitorii din Reunion despre care a spus ca sunt "autohtoni care si-au pastrat genele de salbatici", intr-o scrisoare adresata in 2019 prefectului acestei insule franceze…

- Polițiștii de la Secția Rurala Vadu Moldovei par a fi cei mai activi, cel puțin in ultima perioada, la capitolul nereguli descoperite in privința transporturilor de lemne. Dupa ce au confiscat 462 mc lemn de la o firma din Rașca, un alt caz, mai marunt, dar care arata implicare, a fost constatat ...

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați, duminica, despre dispariția unui copil de 10 ani, din județul Braila, care ar fi plecat, joi, de la domiciliul surorii sale din municipiul Buzau și nu a mai revenit de faptul. Valentin Raul Mecic, are o inaltime de aproximativ 1,20 m, o greutate 35 de kg, este…

- Ofițerii francezi de poliție impotriva protestelor au fost criticati pentru arestarea brutala a doua femei, dupa ce s-au retras din fata unui grup urias de protestatari care au intrat intr-un mall din centrul Parisului.

- O nunta cu aproape 2.000 de invitați a avut loc in localitatea Tarșolt, in plina pandemie de coronavirus. Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem și fac cercetari pentru savarșirea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Polițiștii satmareni anunța ca s-au sesizat din oficiu in cazul…