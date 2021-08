Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții partidelor extraparlamentare spun ca vor urmari indeaproape activitatea deputaților din noul Parlament, pe care promit sa il taxeze dur, daca va fi cazul. Mai mult, se ofera chiar și sa puna umarul la schimbare, in caz ca li se va cere ajutorul. Declarațiile au fost facute, aseara, in…

- Declaratiile lui Ludovic Orban conform carora PNL trebuie sa fie un partid care sa sprijine toate valorile traditionale ale romanilor – familia, biserica, satul, comunitatea– dar si atacul la USRPLUS reprezinta o premiera de care liberalii trebuie sa tina cont, crede jurnalistul Ion Cristoiu. Intr-un…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu a mai particpat miercuri la sedinta coalitiei, care era programata la ora 9.00, la Guvern. Potrivit unor surse politice, la sedinta in care trebuia sa se discute stadiul PNRR au participat doar Florin Citu, Dan Barna, Kelemen Hunor si Cristian Ghinea.…

- "Vreau sa va spun ca mie nu imi plac declaratiile astea, ca eu sunt cu Citu, eu sunt cu Orban . Le-am si cerut colegilor mei sa fie mai discreti in a spune ca sunt cu Orban. Pe de alta parte, sigur ca cineva are nevoie sa creeze o senzatie ca are un oarecare sprijin si din cauza asta se dau tot felul…

- Numirea lui Fabian Gyula in functia de Avocat al Poporului in plenul reunit al Parlamentului se amana. Aleșii vor aștepta decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) cu privire la sesizarea depusa de PSD in urma revocarii lui Renate Weber din funcție, noteaza Agerpres. "Desi initial era prevazut…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, se arata deranjat de declaratiile partenerilor de la USR-PLUS referitoare la o presupusa intentie a liberalilor de a trece pe repede inainte prin Parlament legea referitoare la terenul de la Romexpo. Orban ii sfatuieste pe partenerii de guvernare sa fie mai decenti…

- Lupta din interiorul Partidului Național Liberal trece la un alt nivel. Premierul Florin Cițu il infrunta pe președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pentru șefia PNL. Primarul Clujului, Emil Boc, il susține pe Florin Cițu la șefia partidului. Echipa premierului mizeaza pe un nou suflu in formațiunea…

- Proiectul Bancii de Resurse Genetice Vegetale de la Buzau a luat, astazi, oficial, startul, avand o finanțare de la bugetul de stat și o schema de personal. La lansarea Bancii de gene au fost prezenți ministrul Agriculturii, Adrian Oros, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, parlamentarii…