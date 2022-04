Stiri pe aceeasi tema

Rusia si-a expus nemultumirea in fata oficialilor turci pentru ca armata ucraineana foloseste dronele Bayraktar TB2, fabricate in Turcia. Ankara a transmis Moscovei ca Baykar Technologies, compania turca producatoare de drone, este o companie privata, iar achizitia de catre Ucraina a dispozitivelor…

Rusia și Ucraina poarta in aceste momente negocieri de pace in Turcia. Revendicarile ambelor tabere sunt tranșante, iar partea ucraineana anunța ca negocierile sunt „grele".

Firma de securitate cibernetica Avast, care este listata la Londra, s-a alaturat vineri unui numar tot mai mare de companii occidentale pentru a-si suspenda operatiunile din Rusia si Belarus, dupa invazia Moscovei in Ucraina, transmite Reuters.

Compania aeriana nationala kazaha Air Astana si compania aeriana low-cost turca Pegasus Airlines au anuntat ca isi suspenda temporar zborurile spre Rusia, in urma sanctiunile adoptate impotriva Moscovei pentru interventia sa militara din Ucraina, relateaza AFP.

Ucraina este dominata de Rusia la toate capitolele, dar armata roșie inca nu a reușit sa rapuna bravul popor ucrainean. Kievul are un mare as in maneca: dronele turcești Bayraktar TB-2. Noi imagini publicate de armata Ucrainei arata cum o drona adusa din Turcia lovește un sistem antiaerian BUK intr-o…

Teheranul a chemat marti Moscova si Kievul sa dea dovada de "retinere" dupa decizia Moscovei de a recunoaste independenta republicilor secesioniste din estul Ucrainei si de "a desfasura acolo trupe rusesti", informeaza France Presse.

Turcia, tara care intretine relatii bune atat cu Rusia, cat si cu Ucraina, a calificat marti drept 'inacceptabila' decizia Rusiei de a recunoaste regiunile ucrainene Donetk si Lugansk ca republici independente, relateaza EFE.

Rusia continua sa isi consolideze capacitatile militare la granita cu Ucraina, contrazicand afirmatiile Moscovei privind retragerea trupelor, a declarat miercuri seful serviciului de informatii al apararii din Marea Britanie, transmite Reuters.