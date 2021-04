Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen solicita Parlamentului European și Consiliului sa adopte cat mai repede propunerea privind certificatele digitale de calatorie și face un apel catre țarile UE sa creeze „fara intarziere” infrastructura necesara folosirii pașapoartelor COVID.

- "Cea mai importanta decizie luata de Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg Europe, desfasurat in sistem online, saptamana trecuta, a constat in aprobarea unui apel suplimentar de finantare dedicat partenerilor din cele 258 proiecte Interreg Europe afectati de pandemia Covid-19 in implementarea…

- Indragita cantareața de muzica populara Emilia Ghinescu a marturisit ca s-a imbolnavit de COVID-19 in urma cu ceva timp. S-a vindecat și a povestit prin ce momente dificile a trecut, mai ales ca sufera și de astm. Emilia Ghinescu se numara printre vedetele din Romania care s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2.…

- Premierul Florin Cițu anunța ca Romania ar putea produce un vaccin anti-Covid la Institutul Național Cantacuzino. Partea romana a informat deja autoritațile europene, anunțand ca Romania are capacitatea de a produce vaccinuri. Premierul Florin Cițu a fost intrebat de ziariști dupa ce a facut a doua…

- Virgil Musta vine cu detalii despre medicamentul considerat minune in cazul celor infectați cu COVID-19. Ce a spus specialistul despre noua descoperire și care este parerea sa despre rezultatele avute pana acum? Virgil Musta, detalii despre medicamentul salvator VIrgil Musta este unul din cei mai cunoscuți…

- Testele rapide pe baza de antigen pentru depistarea COVID ar putea sa se gaseasca și in farmaciile din Romania, anunța ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Acesta a avut o discuție și cu noua conducere a Agenției Naționale a Medicamentului, potrivit g4media.ro. Voiculescu a declarat, miercuri, dupa…

- Copiii care se intorc din strainatate impreuna cu parinții lor, vaccinați impotriva COVID-19, trebuie sa stea in carantina 10 zile, la sosirea in Romania, daca țara din care vin are o rata mare de cazuri de COVID-19, a declarat marți medicul Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sanatate…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Moderna. Luni a ajuns in țara a patra tranșa de vaccin produs de Pfizer/BioNTech, vaccin cu care peste 100.000 de cadre medicale din țara s-au vaccinat pana acum. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare,…