- "Ca urmare a solicitarilor mass-media cu privire la ultimele evenimente de strada din Romania, SRI face urmatoarele precizari: In cursul zilei de astazi, 11 august, directorul Serviciului Roman de Informații, domnul Eduard Hellvig, a avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Romaniei,…

- "Am auzit ce au solicitat. E bine sa nu mai fie implicat (SRI - n.r.) in nimic altceva in afara de atributiile legale si constitutionale. Sunt implicati in dezbaterile publice, pentru ca vin informatii despre implicarea efectiva in alte actiuni care nu au legatura cu atributiile lor", a declarat…

- Serviciul Roman de Informații reacționeaza la afirmațiile facute in spațiul public de politicieni. SRI spune ca prin declarațiile facut se incearca calomnierea angajaților SRI și condamna incercarile de denigrare a instituției. Serviciul Roman de Informații a reacționat dupa afirmațiile facute in spațiul…