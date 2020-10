Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Belarus va recurge 'daca va fi necesar' la munitie de razboi impotriva manifestantilor care protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko pentru al saselea mandat in scrutinul din august, despre care opozitia spune ca a fost fraudat, a avertizat luni Ministerul belarus…

- Turcia a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a reaprins in dimineața zilei de duminica, relateaza Al Arabiya.

- Sase sirieni și un egiptean bat la ușa unui ONG din Belgrad pentru a cere ajutor. Ei spun ca au fost impinși violent inapoi in Serbia de catre granicerii romani. Unul dintre ei este fara picior, amputat. El spune ca ofițerii romani și-au folosit propriile carje pentru a-l bate.Apoi, este povestea unui…

- Drept reactie, Alianta a cerut partidului condus de Ludovic Orban sa puna capat atacurilor impotriva candidatilor sai si sa isi verifice propriile cifre legate de candidatii traseisti din tara, precizand ca peste 6.000 de candidati inscrisi pe listele PNL au fost in alte partide, inclusiv PSD si ALDE.…

- Alianța USR-PLUS reacționeaza la informația conform careia PNL cauta sa devoaleze lista membrilor USR sau PLUS care au facut parte și din alte partide. Cei de la USR-PLUS le solicita liberalilor sa inceteze cu aceste atacuri și arata ca 7000 de candidați liberali provin, de fapt, de la PSD sau ALDE.Citește…

- Pe site-ul Ministerului de interne al Belarus scrie ca Lukașenko și Karaev sunt acuzați de "crime de razboi impotriva poporului belarus". Lukașenko fiind acuzat și de "uzurparea puterii de stat". Citeste si: O strabunica de 73 de ani este eroina protestelor din Belarus. Imaginile in care sfideaza…

- Site-ul Ministerului Afacerilor Interne din Belarus a publicat joi informația potrovit careia președintele Aleksandr Lukașenko și ministrul de Interne Iuri Karaev sunt dați in urmarire internaționala pentru crime de razboi, a anunțat Pro TV, care citeaza site-ul Unimedia.Hackerii care au spart site-ul…

- Seful Agentiei americane pentru Alimente si Medicamente (FDA), Stephen Hahn, a anuntat intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Financial Times ca este posibil ca un viitor vaccin impotriva coronavirusului sa fie autorizat potrivit unei proceduri de urgenta inainte de incheierea testelor…