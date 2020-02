Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a luat decizia: este de acord cu o perioada de tranzitie in care printul Harry si sotia sa Meghan sa petreaca mai mult timp in Canada si Marea Britanie.

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…

- Mesajul anual vizeaza in special problemele regatului intr-un an dificil, dominat de Brexit si de alegerile generale si nu in ultimul rand, de probleme in familia regala. Presa britanica aminteste la acest capitol de o serie de momente dificile in familie, cum ar fi accidentul de masina a…