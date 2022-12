Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trebuie sa ia in considerare noile “realitați” teritoriale care includ anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene, a declarat Kremlinul ca raspuns la propunerea de pace in trei etape a președintelui Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

- Cu cat razboiul din Ucraina continua mai mult, cu atat devine mai scump. Prin urmare, Occidentul trebuie sa traga o concluzie logica și sa creasca furnizarea de arme catre armata ucraineana, susține fostul premier britanic Boris Johnson, intr-un articol pentru Wall Street Journal.„Nu ma intereseaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat luni neutralitatea respectata de Israel de cand a inceput invazia Rusiei in Ucraina, ceea ce a facut posibila, potrivit lui, o „alianta” intre Moscova si Teheran, care a dus inclusiv la furnizarea de drone iraniene catre armata rusa, informeaza AFP,…

- Administratia de la Kiev a anuntat, vineri, ca a detine controlul asupra a 88 de localitati din regiunea Herson, in urma confruntarilor cu fortele militare ruse, informeaza cotidianul Le Monde. Anterior, Kievul anuntase pe 13 octombrie ca detinea controlul asupra a 68 de orase si comune din regiunea…

- Forțele rusești au lansat un nou atac, marți, asupra facilitaților energetice ale Ucrainei, cauzand explozii in zona de Nord a Kievului, unde se afla o uzina de energie termica, conform The Guardian. Aceste noi atacuri au loc in urma unei campanii de bombardare lansate de Moscova impotriva orașelor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat poporul rus sa se revolte impotriva presedintelui Vladimir Putin si sa puna capat razboiului, informeaza vineri dpa. "Pentru a opri aceasta (razboiul), trebuie sa opriti aceasta singura persoana in Rusia care vrea razboi mai mult decat viata", a subliniat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia de comiterea de crime de razboi in nord-estul Ucrainei și a declarat, intr-un interviu acordat agenției Reuters, ca este prea devreme pentru a spune ca soarta razboiului s-a schimbat, in ciuda caștigurilor teritoriale rapide realizate de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis poporului sau "victorie", vorbind miercuri din orasul strategic Izium, recucerit de la fortele ruse in cursul unei contraofensive surpriza, in timp ce Moscova se declara hotarata sa continue sa loveasca Ucraina, relateaza France Presse, potrivit…