Ca raspuns la plafonarea de catre țarile occidentale a prețului petrolului rusesc, Moscova a anunțat, vineri, ca intenționeaza sa iși reduca producția de petrol cu 500-700.000 de barili pe zi la inceputul anului 2023. Rusia raspunde astfel introducerii de catre UE, G7 și Australia a unui plafon la prețul țițeiului rusesc. Putin: Occidentul a luat […] The post Raspunsul Moscovei la plafonarea prețului petrolului rusesc. Putin: Occidentul a luat o decizie stupida first appeared on Ziarul National .