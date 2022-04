Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a fost intrebat, miercuri, daca noile amenzi pentru incendieri includ gratarele. „Este o abordare și interpretare total inexacta. Nu comentez prostii”, a raspuns ministrul.

- Tanczos Barna a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in cateva zile va fi finalizat programul Rabla pentru versiunea 2022-2024. "In 2022 sigur nu va exista o taxa auto, taxa de mediu sau taxa de prima inmatriculare. Printre altele, din acest motiv, de cateva saptamani bune lucram la eficientizarea…