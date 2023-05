Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii sunt tot mai aproape de greva generala, ca reactie la decizia guvernului de a ingheta salariile si angajarile in sistemul public. Pe 10 mai este anunțat un marș de protest la care sunt așteptați peste 15.000 de membri de sindicat. ”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor…

- USR a depus mai multe amendamente la legile Educatiei propuse de ministrul Ligia Deca, amendamente care reflecta cele 26 de masuri ce trebuie incluse in aceste legi pentru a se putea vorbi despre schimbari reale in sistemul de invatamant, arata partidul. In forma actuala, legile Educatiei nu fac nicio…

- Ministerele au trimis premierului propunerile de reducere a cheltuielilor, dupa ce Nicolae Ciuca a cerut ca pana miercuri, sa faca planuri de reduceri de cel puțin șase procente. Salariile bugetarilor vor ramane intacte, toți miniștrii orientandu-se catre redyucerea unor cheltuieli cu deplasari, cu…

- Senatorii USR au protestat fata de legile Educatiei aflate in circuit Parlamentar, sustinand ca prin aceste proiecte nu se face „niciun fel de reforma”, iar ministrul Ligia Deca nu a oferit raspunsuri la dezbaterea din plen de miercuri de la Ora Guvernului. Ei au afisat atat in plen, cat si pe hol pancarte…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Ministrul educației a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca proiectele au toate…

- Dupa ce a anunțat in urma cu aproape o luna ca a avizat structura anului școlar 2023-2024, ministrul Educației, Ligia Deca, s-a razgandit și transmite ca va da doua zile de vacanța la finalul lunii aprilie, pentru a lega o perioada de 7 zile libere, impreuna cu zilele in care oricum nu se lucreaza din…

- PSD și PNL nu au ajuns la un consens in ceea ce privește noile legi ale Educației, susțin surse politice pentru HotNews.ro. Social democrații vor modificarea proiectului propus de ministrul Educației, Ligia Deca, in Parlament. Potrivit sursei citate, social democrații au cerut: -menținerea liceelor…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca bursele vor creste, precizand ca cele de merit vor ajunge la 450 de lei pe luna de la 200 de lei pe luna, elevii care obtin medalii la olimpiadele nationale vor primi 700 de lei pe luna, iar cei care aduc medalii de la olimpiadele internationale vor fi […]…