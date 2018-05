Răspunsul MAI la întrebarea „Pot să beau 3 beri fără să pățesc nimic?” „Intrebare primita pe Facebook MAI- "Este adevarat ca pot sa beau 3 beri fara sa pațesc nimic? Am ințeles ca la fiola iese 0,05!" Raspuns: 1. Din punctul nostru de vedere puteți sa beți cate beri vreți, atat timp cat nu conduceți dupa, deși consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatații! 2. Alcoolemia este stabilita de etilotest și nu este identica pentru toata lumea la aceeași cantitate de alcool consumata! 3. Daca totuși vreți sa conduceți, va recomandam berea fara alcool...este mai bine și pentru dumneavoastra și pentru participanții la trafic, dar și pentru noi!”, a scris MAI. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

