Răspunsul lui Zelenski la armistiţiul lui Vladimir Putin! In ceea ce privește propunerea de armistitiu a Kremlinului pe perioada Craciunului pe stil vechi, presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca vrea sa foloseasca Craciunul ca acoperire pentru a opri macar pe termen scurt scurt inaintarea militarilor ucraineni in Donbas si pentru a aduce echipament, munitie si oameni mobilizati mai aproape de pozitiile ucrainene. Adresandu-se cetatenilor rusi, Zelenski a spus ca razboiul se va termina atunci cand soldatii rusi fie vor pleca, fie vor fi alungati. ”Si inca un lucru pe care vreau sa le reamintesc cetatenilor Rusiei astazi. Pe 15 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

