Stiri pe aceeasi tema

- Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, sustine ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in contextul in care, recent, a fost publicata o postare pe pagina misiunii diplomatice germane la Bucuresti pe aceasta chestiune. "Abuzul in serviciu nu este…

- Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, spune Tudorel Toader intr-o postare pe Facebook. Reacția ministrului vine dupa ce Ambasada Germaniei la Bucuresti a transmis ca urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata in mai multe legi fiscale, din…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi seara, ca nu a fost initial de acord cu propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a renunta definitiv la infractiunea de abuz in serviciu, pe motiv ca lumea ar fi crezut ca e o lege „personalizata”. Acesta a adaugat ca, ulterior, s-a discutat si adoptarea…

- Ambasada Germaniei a raspuns „Comisiei Iordache”, acolo unde parlamentarii PSD-ALDE au modificat Codul penal, dezicriminand aproape in totalitate infractiunea de abuz in serviciu. Printre argumentele deputatilor PSD, a fost si faptul ca in mai multe tari europene, printre care si Germania, aceasta infractiune…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca pragul pentru abuz in serviciu - 1.900 de lei, echivalentul unui salariu minim brut pe economie - pe care l-a propus si care a fost adoptat de catre Comisia Iordache l-a stabilit inclusiv in baza unui raspuns primit de a procurorul general, iar concluzia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a explicat ca modificarile adoptate la Codul Penal nu ii apartin, ci au fost facute de comisie. - De ce este abuz in serviciu o infractiune daca beneficiul este doar pentru o ruda sau pentru persoana care a facut abuzul? Tudorel Toader: Aici va pot raspunde cei din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca institutia pe care o conduce a propus ca pragul pentru abuz in serviciu sa fie echivalentul salariul minim brut pe economie. „Am opinat – si asta este propunerea noastra – ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim pe economie, dar nu un minim…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat duminica, 1 iulie, ca a propus ca pragul la abuz in serviciu sa fie echivalentul salariului minim brut, “dar nu un minim net, ci un minim brut”. “Am opinat – si asta este propunerea noastra – ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim pe economie,…