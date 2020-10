Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat, marți, ca trebuie sa se achiziționeze rapid tablete pentru ca elevii sa poata trece la orele online, in contexul in care numarul de cazuri noi de COVID-19 continua sa creasca in Romania, noteaza Realitatea Plus. Monica Anisie a anunțat ca Ministerul Educației…

- Zece motive pentru care Monica Anisie trebuie sa demisioneze Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) semnaleaza o serie de probleme grave din sistemul de invațamant romanesc, la care Ministerul Educației nu gasește rezolvare și care fac ca Educația sa fie in cea mai…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat marți seara, la Digi 24, de ce nu l-a primit pe bloggerul Selly la intalnirea in care acesta ar fi propus mai multe soluții de reformare a sistemului școlar din Romania.Bloggerul arfi vrut sa transmita intalnirea in direct, iar ministrul Monica Anisie nu…

- Dupa anul cu cele mai multe contestații și cu diferențe majore intre notele de dupa corectare și cele inițiale, Ministerul Educației face inscrieri pentru formarea evaluatorilor in cadrul unui Corp de profesori evaluatori, care a primit astazi aprobarea de inființare de la ministrul Monica Anisie. Rolul…

- Ordinul prin care se aproba necesarul de 250.000 de dispozitive electronice conectate la internet ce vor fi distribuite elevilor din Romania prin programul ”Școala de Acasa” a fost semnat de Ministrul Educației, Monica Anisie. Potrivit ordinului distribuit deja catre inspectoratele județene și din București,…

- STIRIPESURSE.RO demareaza un proiect jurnalistic in care mai multe personalitați ale vieții academice, culturale și sociale din Romania raspund la doua dintre cele mai mari provocari pe care Guvernul le pregatește in educație: eliminarea predarii Limbii Latine și inlocuirea notelor cu calificative…

- Ministerul Educației și Cercetarii in parteneriat cu Televiziunea Romana organizeaza programul de formare pentru cadrele didactice – „TeleȘcoala profesorilor”, incepand cu 24 august, pe durata a 15 cursuri. Pe durata a 15 cursuri, cadrele didactice vor avea posibilitatea sa parcurga conținuturi cu privire…

- Ministrul Educației a recunoscut ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna avand in vedere creșterea cazurilor COVID din Romania. Monica Anisie susține ca situația actuala nu permite ca toți elevii sa fie aduși in clase. ”Am analizat modalitațile in care am putea redeschide…