- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in ...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, in discursul la receptia de Ziua Europei, ca, hranindu-se in mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni sugereaza ca ne-ar fi mai bine in afara UE, acestia omitand cu buna stiinta beneficiile uriase ale apartenentei la acest proiect. ”Ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, intrebat in legatura cu informatiile aparute in spatiul public cu privire la posibilitatea preluarii functiei de presedinte al Consiliului European, ca se simte confortabil in postura de presedintele al Romaniei.

- Presedintele Comisiei Europene a raspuns inca din 4 aprilie la scrisoarea pe care i-a adresat-o premierul Dancila, privitoare la asa-numita „Lista neagra a demnitarilor condamnati de la Bruxelles”. Desi propria scrisoare a distribuit-o presei imediat dupa ce a expediat-o la Bruxelles, Dancila nu a comunicat…