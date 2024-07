Stiri pe aceeasi tema

- Romania, sub conducerea președintelui Klaus Iohannis, iși reafirma angajamentul fața de alianța NATO prin donarea unui sistem de aparare antiaeriana Patriot Ucrainei. Intr-un summit crucial desfașurat la Washington, Iohannis subliniaza importanța unitații NATO in fața amenințarilor rusești, punand pe…

- Aflat la Summitul NATO de la Washington, presedintele Klaus Iohannis a comentat tragedia de la Jepii Mici, acolo unde o tanara de 19 ani a fost ucisa de un urs. Acesta s-a declarat socat si a spus...

- Vedem clar un smenal de scindare in Coaliție in ceea ce privește strategiile celor doua partide pentru alegerile prezidențiale.In timp ce Klaus Iohannis și Nicolae Ciuca merg impreuna la Summitul NATO, Marcel Ciolacu a ramas in țara, in condițiile in care am vazut in ultimele zile multe nemulțumiri…

- Joi, 20 iunie 2024, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in care s-a decis trimiterea unui sistem de rachete Patriot in Ucraina. Mircea Geoana, care este implicat intr-o precampanie prezidențiala neoficiala…

- Romania va dona un sistem PATRIOT Ucrainei, a decis Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, conform comunicatului remis presei la finalul ședinței de joi de catre Administrația prezidențiala. Tot in comunicat se arata ca președintele Klaus Iohannis a anunțat la finalul saptamanii trecute ca renunța la…

- Julianne Smith a fost intrebata miercuri, intr-un briefing de presa, daca este ingrijorata de perspectiva ca presedintele Klaus Iohannis sa nu se retraga din cursa pentru functia de secretar general al NATO, in felul acesta procesul de selectie la NATO riscand sa devina parte a negocierilor pentru…

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…

- Președintele Klaus Iohannis, a declarat joi, intrebat despre cheltuielile Romaniei pentru aparare, care au fost mai mici decat cele asumate in fața aliaților NATO, ca aceasta problema nu trebuie sa fie „abordata contabil”.