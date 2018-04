Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a raspuns scrisorii premierului Viorica Dancila care solicita clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de atunci, Mona Pivniceru, in care cerea detalii despre anumite dosare.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- „Am vazut niste pareri personale, am vazut pe un domn care este presedintele Comisiei Europene care exprima niste temeri personale, care ne dadea un fel de amenintari sa modificam legile conform deciziilor CCR. Probabil ca nimeni nu i-a spus ca amenintarea este ridicola si usor etilica in conditiile…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…