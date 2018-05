Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a spus sambata, la Blaj, ca nu comenteaza achitarile decise de ICCJ in cazul fostului premier Victor Ponta și in cazul fostului judecator CCR Toni Grebla.„Nu pot sa am in public nicio parere despre ce decizii ia sistemul de justiție. Știți foarte bine ca am facut…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis, vineri, lui Dacian Ciolos, ca nu a depasit mentalitatea celor care vorbeau despre "licuricii mari si mici", raspunsul venind dupa ce acesta a criticat afirmatia lui Tariceanu ca "nu trebuie sa luam lumina de la Bruxelles". …

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca relatia cu PSD si cu Guvernul Dancila va fi una strict institutionala. „PSD, mai concret Dragnea, prin felul in care a procedat, nu mai prezinta pentru mine un partener de discutie altfel decat institutional“, a spus Iohannis, la Ruse, dupa o reuniune informala…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, in Bulgaria, a transmis Administratia Prezidentiala, care a precizat ca discutiile se vor axa pe agenda europeana actuala in vederea facilitarii…

- Premierul Viorica Dancila este uimita de comunicatul președintelui Iohannis , unul critic la adresa Guvernului, dat dupa discuțiile abordate in cadrul intalnirii de marți . Viorica Dancila susține ca “lucrurile nu au stat așa” și a propus publicarea stenogramelor intrevederii. “Sincer, sunt un pic…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de catre Romania a monedei euro in 2024 ca "temporar" tara noastra a iesit din marja de conformare, dar ca lucrurile se pot corecta daca exista vointa politica guvernamentala.…

- Firme apicole din 14 tari si-au anuntat participarea la "Sarbatoarea Mierii", ce se va desfasura in 24 si 25 martie in municipiul Blaj, evenimentul, ajuns la cea de-a XI-a editie, fiind considerat de organizatori cel mai mare targ apicol din Romania. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, organizatorii…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…