Răspunsul lui CTP la invitaţia de a participa la dezbaterea cu preşedintele Klaus Iohannis „Am fost sunat de Administrația Prezidențiala, care mi-a spus, de altfel, ca sunt primul sunat și invitat atat in calitate de formator de opinie, cat și de reprezentant al Digi24. Am spus doamnei in cauza ca eu nu sunt angajat al Digi24, prin urmare nu pot de capul meu sa reprezint postul. A insistat doamna: Acestea sunt calitațile in care va invitam. Am sunat conducerea postului Digi24 și am comunicat: Iata ce vrea Cotroceniul. Conducerea a fost in prima instanța de acord ca eu sa reprezint Digi24 deși nu sunt angajat. Eu m-am gandit: nu e normala invitația asta nominala, dar or fi aștia zgarciți,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

