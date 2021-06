Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu intra in fișa postului sau sa urmareasca lupta pentru șefia PNL, anunța Mediafax. Intrebat, sambata, la Craiova, daca urmarește lupta pentru șefia PNL și pe cine ar prefera, Ciolacu a raspuns: „Va dezamagesc, n-o urmaresc! Nu intra in fișa postului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, la cald, anunțul premierului Florin Cîțu de a candida la șefia partidului, ca ”avem o competiție furmoasa”, care ”arata românilor ca liberalii au resurse umane puternice și este un partid capabil sa asigure buna guvernare”.…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…

- Social democrații au reacționat dupa ce Guvernul a anunțat ca prim ministrul Florin Cițu nu are programata o intrevedere cu Marcel Ciolacu, deși presedintele PSD declarase ca au convenit ca astazi, 17 mai, vor decide cand are loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a aparat decizia alianței guvernamentale de a o susține la șefia TVR pe jurnalista Romana Saseanu, dupa ce presa a relatat ca in 2015 a realizat un interviu de promovare a unei vrajitoare-tamaduitoare , care ulterior a fost cercetata de poliție pentru inșelaciune. Intrebat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, la Craiova, ca un numar de 36 de organizatii judetene PNL au votat pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului, informeaza Agerpres.

- Cel mai recent sondaj al CURS (Centrul de Sociologie Urbana și Regionala) arata date foarte interesante in clasamentul increderii celor mai importanți lideri politici din Romania (șefi de partide, președintele Romaniei, premierul, șefii celor doua camere ale Parlamentul și foști președinți in activitate).…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…