Adrian Mititelu i-a dat replica lui Gigi Becali dupa ce patronul FCSB-ului a spus ca nu a fost invins niciodata de finantatorul lui FCU Craiova. Mititelu a confirmat ca nu l-a invins niciodata pe Becali de cand e finantator in Liga 1, dar a spus ca echipa lui a avut mult ghinion cu formatia patronata […] The post Raspunsul lui Adrian Mititelu dupa ce Gigi Becali a spus ca nu a fost invins niciodata de patronul lui FCU Craiova appeared first on Antena Sport .