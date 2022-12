Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce le este interzis, pe buna dreptate, angajaților din companiile sau din serviciile publice din UE le este in continuare permis deputaților: sa fie finanțați, in folos personal, de state sau companii straine. Aflata in vizita in Romania, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European a primit…

- Florin Piersic Jr a fost invitat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, unde a raspuns mai multor intrebari despre viața sa personala. Actorul a spus cum și cand s-a produs ruptura de tatal sau, celebrul Florin Piersic.In ediția de duminica, 27 noiembrie, in emisiunea „40 de intrebari cu Denise…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca Rusia nu ia in considerare folosirea armelor nucleare. Mai mult, acesta a spus ca oficialii ruși niciodata nu au discutat acest subiect, ci liderii occidentali au facut-o, escaladand astfel tensiunile.

- Florin Tanasescu Putini mai au norocul sa-l vada la moaca sau sa-i auda pliscul Domnului Gipies. Initiale- GPS, desi unii ii spun KWJ. Mai la obiect, Klaus Werner Johannis. Sau Sir KWJ, suflet in sufletul NATO. Sau al oricui, numai al Romaniei, nu! Ce-i drept, pe vremuri, mai ciripea ceva. Asta se-ntampla…

- Ce sunt liniile albe de pe cer? Este intrebarea ce a reprezentat subiectul unui schimb de replici hilar intre un deputat din Parlament și conducerea Autoritații Aeronautice Civile (AACR). Mihai Lasca a inaintat o interpelare in care a cerut explicații cu privire la ce agenți chimici sunt pulverizați…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un mesaj dur de Ziua Armatei Romane. Șeful statului spune ca Romania și restul statelor UE trebuie sa raspunda dur la politica expansionista promovata de Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kovesi la alegerile prezidențiale 2024? Intrebarea se afla pe buzele tuturor de ceva vreme. Iar faptul ca ea s-a aflat in aceste zile prin Bcurești nu a facut decat sa alimenteze „dilema”. Kovesi a fost intrebata in cadrul unui recent interviu daca vrea sa fie prezenta la alegerile prezidențiale din…

- Sezonul de toamna al concursului „Educație la Inalțime” a avut patru clase caștigatoare. Acestea au primit premii in carți in valoare de 2400 de lei. Premiile au fost asigurate de Editura Litera. Caștigatoare a fost Școala Gimnaziala din Zam care poate alege carți in valoare de 1000 de lei. „Prima…