Declarația momentului a venit de la președintele Klaus Iohannis. In plina criza in educație, șeful statului, care la baza este profesor de fizica, a fost intrebat ce salariu ar trebui sa aiba un profesor ca sa fie multumit. Exact cat a oferit Guvernul, a spus presedintele. „Cum indrazneste cineva sa puna in dificultate examenele nationale?!