- Guvernul pro-occidental al Republicii Moldova s-a plans vineri ca Gazprom nu se comporta ca un partener serios, avand in vedere refuzul de a spune Chisinaului ce cantitate de gaze naturale va furniza in noiembrie, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O serie de greve pentru salarii mai mari la rafinariile TotalEnergies si ExxonMobil au perturbat rafinarea petrolului si distributia carburantilor, astfel ca o treime din benzinariile din Franta nu au suficienti carburanti. Guvernul de la Paris a anuntat saptamana trecuta ca a recurs la rezervele strategice…

- Republica Moldova ar putea retrage cetatenia in cazul acelor persoane care merg sa lupte de partea Rusiei in Ucraina, dupa ce au fost chemate la arme intrucat detin si cetatenia rusa, a anuntat luni presedintele moldovean Maia Sandu, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Saptamana trecuta presedintele…

- Guvernul va aloca din fondul de rezerva 800 de mii de euro pentru achitarea serviciilor de efectuare a auditului al pretinsei datorii a companiei Moldovagaz catre Gazprom și catre S.R.L. „Factoring Finance” pentru livrarile de gaze consumatorilor Republicii Moldova de pe malul drept al raului Nistru.…

- Confederația Patronala Concordia, care reunește peste 2.000 de firme, critica faptul ca Guvernul a adoptat joi un OUG pe energie care „crește considerabil riscul ca la iarna sa avem probleme grave și cu costuri prea mari”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O motiune de cenzura adoptata sambata, 20 august, de parlamentul din Muntenegru a dus la pierderea majoritatii care sprijinea guvernul, deschizand calea unor noi tulburari politice in aceasta țara. Motiunea a strans 50 de voturi, in timp ce restul alesilor din parlament, care are 81 de locuri, au ales…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat joi, 18 august, dupa sedinta de Guvern in care s-a aprobat rectificarea bugetara, ca exista „riscuri de gen recesionist sunt”, dar a precizat ca analistii economici din Romania ar putea „sa fie putin mai cumpatati in aprecieri”. Cu cresteri ale dobanzilor,…

- Ieri s-a anunțat ca, Guvernul ar putea veni curand cu un concept al reformei administrației publice. Daca pana acum se vorbea de reforma administrației publice locale, din declarațiile șefului statului, termenul de „local” a disparut cumva. Deocamdata nu este clar daca este vorba de o simpla scapare,…