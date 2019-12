Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat, duminica seara, ca a luat odecizie privind o eventuala candidatura a sa pentru funcția de președinte alPSD și a hotarat sa nu intre in cursa interna din partid. Intrebata daca va candida la funcția de președinte al PSD, primarul Capitalei a raspuns ca nu va face acest lucru.…

- Gabriela Firea, edilul Capitalei, susține ca ea nu va candida la șefia PSD, la Congresul din februarie. Firea a explicat ca va candida doar in momentul in care se va simți pregatita. "Sunt foarte ponderata cand vine vorba de funcții și tot timpul spun ca daca va fi sa fie la un moment dat,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca ea nu va candida la șefia PSD, la Congresul din februarie. Firea a explicat ca va candida doar in momentul in care se va simți pregatita.Citește și: Complicele lui Gheorghe Dinca face declarații HALUCINANTE: recunoaște mai multe violuri ”Sunt…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Viorica Dancila a declarat, duminica seara, pentru Digi 24, ca nu poate vorbi despre tradare in PSD. Intrebata daca a jucat cu mandatul pe masa, Dancila a raspuns: "Daca nu intram in turul doi, era un lucru de onoare, adica trebuia sa-mi depun mandatul". "Acum sunt in turul doi si cred ca la noi nu…

- Libertatea a scris astazi despre falsul grosolan prin care medicul Alexandru Checherița și-a obținut certificatul de medic primar cu trei ani și jumatate mai devreme decat era legal posibil. Intrebata luni de caz, Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatații spunea ca nu are inca raportul corpului de…

- "Va rog sa nu fiti tristi. Ceea ce nu te omoara, te intareste. Nu conteaza de cate ori cazi, ci de cate ori de ridici. PSD a trecut prin multe. Vor sa o inlocuiasca pe doamna Dancila cu unul care, cand a fost ministru al Transporturilor, nu a facut niciun kilometru de autostrada", a declarat Gabriela…

- „Alegerea Presedintelui USR prin votul universal al membrilor, exprimat prin intermediul unui sistem electronic, a fost decis de catre Congresul USR in 13.07.2019. Experienta anterioara cu un astfel de sistem, folosit in interiorul USR, a avut loc cu ocazia alegerilor primare pentru desemnarea candidatilor…