Răspunsul dat de români pandemiei, de PAȘTE 86% dintre romani vor petrece Paștele alaturi de familia apropiata, partener și copii, alaturi de care locuiesc in mod obișnuit. Raspunsul dat de romani pandemiei? 1 din 10 romani nu vor respecta limitarile impuse de autoritați, și declara ca vor petrece Paștele alaturi de familia extinsa și... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

