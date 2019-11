Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a votat, joi, o rezoluție care stabilește urmatorii pași ai procedurii de punere sub acuzare și destituire a președintelui american, Donald Trump, anunța CNN. Camera Reprezentanților a adoptat cu 232 de voturi pentru si 196 impotriva rezoluția care reprezinta inceputul unei noi…

- In urma acestui anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Rusia Moscova sustine ca nu detine "informatii fiabile" privind "a n-a moarte" a sefului gruparii SI, afirmand ca exista "detalii contradictorii" care ridica "indoieli (...) privind…

- Diplomatul american Bill Taylor a declarat ca Gordon Sondland i-a spus ca președintele Trump dorește ca Volodimir Zelenski sa declare public ca îl va investiga pe Bursima și alegerile din 2016, potrivit unei copii a unei marturii a lui Taylor obtinuta de CNN. „În timpul acelui apel…

- Sute de sustinatori ai manifestantilor de la Hong Kong au fost prezenti vineri seara în tribunele Barclays Center, la un meci din presezonul Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dintre echipa gazda Brooklyn Nets si campioana en titre, Toronto Raptors, scrie AFP citata de Agerpres.Purtând…

- Liga nord-americana de baschet acuza pierderi ''substantiale'' dupa criza cu China, care a izbucnit în urma unui mesaj de sustinere a manifestantilor din Hong Kong, postat de un conducator al echipei Houston Rockets, a afirmat joi comisarul NBA, Adam Silver, citat de AFP."Consecintele…

- Acest proiect de sanctiuni ar urma sa ceara executivului condus de presedintele Donald Trump inghetarea bunurilor de pe teritoriului SUA ale celor mai inalti lideri turci, inclusiv ale premierului Recep Tayyip Erdogan si ale detinatorilor portofoliilor afacerilor externe, apararii, finantelor, comertului…

- 100 de scari de bloc din Alexandria colecteaza selectiv bateriile uzate in Economie / on 04/10/2019 at 10:33 / 100 de scari de bloc din municipiul Alexandria s-au inscris in competiția “Depune bateriile uzate in recipientele dedicate”, proiect pilot derulat de Asociația de Dezvoltare…

- ​Platformele online gen Facebook, Twitter sau Google urmeaza sa discute cu publicațiile și alte companii mass media pentru stabilirea celor mai bune practici în preluarea creațiilor sau fragmentelor de creații pe internet, în cadrul unui dialog declanșat, miercuri, de Comisia Europeana.…