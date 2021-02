Stiri pe aceeasi tema

- Daca acum cateva saptamani vorbeam despre noul cuplu din nou format din Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, acum deja s-a anunțat desparțirea. Primele declarații ale fiului de milionar, in exclusivitate la Xtra Night Show!

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au petrecut in weekend la munte, impreuna cu copiii. Afaceristul a fost la ziua unuia dintre baiețeii sai. Primele declarații ale cantareței despre intalnirea de gradul zero. Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, impreuna la munte de dragul copiilor. Declarațiile cantareței…

- Dupa anunțul casatorieri dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, Claudia Patrascanu a luat razna. Claudia a inceput sa i dea Biancai zeci de mesaje, care mai de care, mai dure și pline de acuzații. Bianca Dragușanu asaltata de fosta soție a lui Badalau Deși in al noualea cer, dupa cererea in casatorie,…

- Procesul de divorț dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau pare sa nu se mai sfarșeasca, insa apar noi ipoteze in ceea ce privește acest scandal interminabil. Jurnalista Mara Banica a declarat, la Xtra Night Show, ca toata povestea dintre cei doi pare a fi un scenariu bine pus la punct, insa scopul…

- Gabi Badalau a dezvaluit ca fosta lui soție i-a trimis mai multe mesaje Biancai Dragușanu, iar blondina a confirmat acest lucru pentru reporterii Xtra Night Show. Totodata, diva a ținut sa specifice ca nu este responsabila pentru desparțirea celor doi, dar nu a vrut sa dezvaluie nimic despre ceea ce…

- Raspunsul incredibil al lui Dan Negru, cand a fost intrebat daca este cel mai bun prezentator din Romania! A surprins pe toata lumea! Nimeni nu se aștepta la asta! ”Regele Revelioanelor” a dat carțile pe fața!

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!